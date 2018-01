Somos Sindicalistas gana y finaliza el conflicto con CATsa/Movistar..

Después de casi dos años del despido injustificado de todos los miembros de la sección sindical y de una lucha incesante la empresa CATsa (Call Center de Movistar) ha tomado la decisión de negociar y pagar. El despido de Jonatan, nuestro delegado sindical, fue sin ninguna razón, ni fundamento, tal y como queda reconocido en el acta de conciliación. En dicho documento, además de reconocer la improcedencia del despido se le abona la indemnización, finiquito, incentivos del departamento de retención, parte proporcional de los incentivos en vacaciones además de una importante suma adicional. De esta forma damos por finalizado y ganado el conflicto.

Esta victoria no hubiese sido posible sin las acciones en la calle y sin la solidaridad entre trabajadores, que recibimos desde el mismo momento que nos despidieron. No sólo de nuestros compañeros de trabajo, sino también del conjunto de la clase obrera, de los partidos de izquierda, sindicatos, activistas, de las asociaciones de vecinos, de los colectivos de trabajadores en lucha, etc.

También agradecer la labor realizada al equipo jurídico de AJUSO abogados; no sólo por su gran labor jurídica sino también por su apoyo y aliento en los peores instantes y sobre todo su convencimiento en la victoria en todo momento.

El final de este conflicto no significa el final de nuestra lucha. Vamos a seguir reivindicando y ejerciendo el uso de la calle para defender los derechos de la clase trabajadora. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a organizarse, a construir espacios unitarios de lucha como las Marchas de la Dignidad.

¡¡Nos vemos en las calles!!

PAN, TRABAJO, TECHO E IGUALDAD