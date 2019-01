Autocares Domínguez (Estepona): jornadas ilegales y despidos abusivos

Llevaba 15 días queriendo ir al médico por una dolencia en la ingle, esto me hacía muy difícil subir y bajar de los autobuses. Me era imposible ir a la consulta porque el jefe estaba poniéndome trabas y asignándome trabajo para que no pudiera acudir, con jornadas de 12 a 15 horas de trabajo con un contrato de 8. Un día consigo hacerme un hueco para poder ir, y el médico me propone darme de baja ante un probable empeoramiento de mi situación. Un supuesto “compañero” se chiva al jefe de que me iban a dar la baja, y justo el día antes de coger la baja, me despide. Voy a la mutua del trabajo en primera instancia y proponen operarme de una hernia inguinal de 5 cm causada en el trabajo, y dos días antes de operarme me llaman para decirme que no tengo derecho a la operación por la mutua porque me despidieron un día antes de coger la baja, por lo que tengo que esperar a la seguridad social.

Hace unos días me entero de que han despedido a otro compañero en la misma situación, también por ponerse enfermo.

Aparte de esto, en la empresa no respetan las 45 horas de descanso semanal que marca la ley, pues solo ofrece 5 días al mes de descanso cuando deberían ser 8.

Cuando voy a cobrar esos descansos suprimidos me dice que solo me corresponden la mitad de esos descansos; también existen otras irregularidades como obligarnos a conducir 3 días a la semana sin la tarjeta del tacógrafo puesta aun superando la distancia máxima autorizada de 50 km dentro del mismo servicio aunque el jefe te intenta convencer de que esa distancia es solo ida y no el total de ida y vuelta del servicio como marca la ley, incluso en transporte escolar, es decir con menores de edad.

Llevo 20 años conduciendo autocares y con diferencia esta ha sido la peor experiencia laboral de mi vida.

El supuesto “compañero” chivato, incluso lo han recompensado con unas vacaciones navideñas y con los mejores servicios perjudicando al resto del personal.

Todo esto está denunciado a la inspección de trabajo y de tráfico pues se transportan personas y la responsabilidad de un conductor es muy grande y ya de entrada estaba siendo obligado a saltarme la ley con el peligro que ello conlleva. Siempre he ido con la cabeza muy alta en cuanto a compañerismo (con quien lo merece) y a respetar la ley, y por supuesto no voy a tolerar ningún tipo de extorsión, por lo que no recomiendo trabajar en esta empresa.